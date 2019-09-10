RU  UA  EN

среда, 11 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 сентября

16:02
Объявлена награда за данные про "ювелирных" налетчиков, грабивших магазины в Киеве: фото и видео
16:01
Сильнейшая сборная мира сенсационно вылетела с ЧМ-2019 по баскетболу
16:00
Настоящие герои: легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками, фото
15:51
Еле поместились: в сети показали забавное фото депутатов в Раде
15:44
На складах Минобороны в Калиновке снова прогремели взрывы: фото и видео
15:42
Звезда "Игры престолов" появился в эпичном трейлере сериала "Смотри"
15:30
Сущенко рассказал о коварном предательстве кума, работавшего на ФСБ
15:15
Тайная госпитализация легендарного Шумахера: появилась новая информация
15:15
В сети обсуждают младенца на фото 55-летней Оксаны Байрак: говорят, сбылась ее мечта стать матерью
15:09
Украинка вышла в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Китае
15:03
В ​Украине ужесточили штрафы для фур: названы суммы
14:58
Актрису "Очень странных дел" подловили на обмане с невидимой косметикой: забавное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сенцов ярко высказался про зубастую Россию и ее аппетиты

вторник, 10 сентября 2019, 12:41
переглянути новину українською

Украинский режиссер Олег Сенцов пообщался с журналистами после возвращения из заключения в РФ.

Пресс-конференция Сенцова и Кольченко в Киеве: онлайн трансляция

По словам бывшего политзаключенного, работа по обмену заключенных велась многие годы и к ней причастна команда прошлого президента. Во время пресс-конференции в Киеве Сенцов добавил, что в один из моментов дело по обмену зашло в тупик.

Сейчас же Россия и Украина делают шаги, которые могут изменить ситуацию, считает он. По словам Сенцова, "100 лет переговоров лучше, чем один день войны".

При этом он заверил, что РФ не хочет мира с Украиной.

"Россия хочет мира? Сколько бы волк не рядился овцой, зубы у него на месте. Не верьте.То, что происходит сейчас – началось с мая", - добавил он.

Сенцов подчеркнул, что Россия по-прежнему не собирается освобождать оккупированные Крым и Донбасс.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Сенцов, который 7 сентября вернулся в Украину после более пяти лет содержания в российском плену, уехал из больницы "Феофания".

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как "слуга народа" Северин прокуратуру Днепропетровской области провел

Налог имени Коломойского: как украинский бюджет теряет во благо России

Зе-монстры: зачем команде Зеленского понадобилось сокращать Кабмин

О налоговой политике Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: