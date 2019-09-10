Сенцов ярко высказался про зубастую Россию и ее аппетиты

Украинский режиссер Олег Сенцов пообщался с журналистами после возвращения из заключения в РФ.

Пресс-конференция Сенцова и Кольченко в Киеве: онлайн трансляция

По словам бывшего политзаключенного, работа по обмену заключенных велась многие годы и к ней причастна команда прошлого президента. Во время пресс-конференции в Киеве Сенцов добавил, что в один из моментов дело по обмену зашло в тупик.

Сейчас же Россия и Украина делают шаги, которые могут изменить ситуацию, считает он. По словам Сенцова, "100 лет переговоров лучше, чем один день войны".

При этом он заверил, что РФ не хочет мира с Украиной.

"Россия хочет мира? Сколько бы волк не рядился овцой, зубы у него на месте. Не верьте.То, что происходит сейчас – началось с мая", - добавил он.

Сенцов подчеркнул, что Россия по-прежнему не собирается освобождать оккупированные Крым и Донбасс.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Сенцов, который 7 сентября вернулся в Украину после более пяти лет содержания в российском плену, уехал из больницы "Феофания".