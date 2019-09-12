Как школьники у доски: опубликовано видео жесткого допроса "слуг народа" в Раде

Некоторые из народных депутатов не смогли ответить на вопросы о повестке Верховной Рады: они не смогли сказать, за какие законопроекты будут голосовать.
Соответствующее видео опубликовал телеканал "Прямой".
Журналистка Даша Счастливая задала нардепам по несколько вопросов об их осведомленности повесткой парламента.
"Вы знаете, я сейчас вам не готов сказать. Еще буду пересматривать повестку, еще раз ее перечитывать. Потому что буквально вчера получил повестку дня", – ответил Сергей Нагорняк из партии "Слуга народа".
Другие депутаты также испытали серьезные затруднения с ответами на вопросы журналистки.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", основателя клиники "Борис" и советника президента Михаила Радуцкого на заседании Верховной Рады застали за нецензурной перепиской о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.