Как школьники у доски: опубликовано видео жесткого допроса "слуг народа" в Раде

Некоторые из народных депутатов не смогли ответить на вопросы о повестке Верховной Рады: они не смогли сказать, за какие законопроекты будут голосовать.

Соответствующее видео опубликовал телеканал "Прямой".

Журналистка Даша Счастливая задала нардепам по несколько вопросов об их осведомленности повесткой парламента.

"Вы знаете, я сейчас вам не готов сказать. Еще буду пересматривать повестку, еще раз ее перечитывать. Потому что буквально вчера получил повестку дня", – ответил Сергей Нагорняк из партии "Слуга народа".

Другие депутаты также испытали серьезные затруднения с ответами на вопросы журналистки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", основателя клиники "Борис" и советника президента Михаила Радуцкого на заседании Верховной Рады застали за нецензурной перепиской о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.