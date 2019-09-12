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Как школьники у доски: опубликовано видео жесткого допроса "слуг народа" в Раде

четверг, 12 сентября 2019, 09:22
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Некоторые из народных депутатов не смогли ответить на вопросы о повестке Верховной Рады: они не смогли сказать, за какие законопроекты будут голосовать.

Соответствующее видео опубликовал телеканал "Прямой".

Журналистка Даша Счастливая задала нардепам по несколько вопросов об их осведомленности повесткой парламента.

"Вы знаете, я сейчас вам не готов сказать. Еще буду пересматривать повестку, еще раз ее перечитывать. Потому что буквально вчера получил повестку дня", – ответил Сергей Нагорняк из партии "Слуга народа".

Другие депутаты также испытали серьезные затруднения с ответами на вопросы журналистки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", основателя клиники "Борис" и советника президента Михаила Радуцкого на заседании Верховной Рады застали за нецензурной перепиской о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

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