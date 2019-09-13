Скандал с "зелеными человечками" Зеленского: "слуги народа" приняли решение по Геращенко

Верховная Рада не будет рассматривать вопрос отстранения сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко от пяти пленарных заседаний из-за ее слов про "зеленых человечков" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает LIGA.net.

"Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел", - отметил он.

По словам Арахамии, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущения среди депутатов "Слуги народа".

Напомним, 10 сентября Рада приняла за основу проект закона №1043 о внесении изменений в регламент Верховной Рады. Им предусмотрено отменить норму, по которой один депутат может регистрировать проект постановления об отмене решения, принятого парламентом. Это будет возможно только, когда инициативу поддержат не менее 150 народных депутатов. Тогда Геращенко с трибуны заявила: "5 років тому "зеленые человечки" захопили Крим, зараз "зеленые человечки" захоплюють український парламент".

Как сообщал "Апостроф", ранее скандал с "зелеными человечками" и кнопкодавством в Раде показали забавным комиксом.