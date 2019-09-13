Супрун ответила, чем будет заниматься в Украине

Бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, чем будет заниматься дальше.

Об этом сообщает ресурс LB.ua.

Она отметила, что остается дома, в Украине, и будет продолжать участие в политической жизни страны.

"Хотя очень многие говорят, что я собираюсь выезжать и, думаю, об этом будут писать следующие несколько месяцев каждый раз, когда буду ехать в сторону аэропорта. А я много езжу, в том числе на конференции в Европу и США по охране здоровья, поскольку в других странах очень уважают то, что мы делаем", - рассказала Супрун.

Она подчеркнула, что будет и впредь поддерживать трансформацию системы здравоохранения. Уже не изнутри министерства, а извне.

"Мы планируем развивать свою коммуникационную платформу. Также хотим создать аналитический центр, который будет заниматься темой здравоохранения", - сказала Супрун.

На вопрос журналистов, будет ли с ней ее команда (Павел Ковтонюк, Александр Линчевский), она ответила:

"Да. Сейчас все немного отдыхают. А потом будем работать. Думаю, что этот опыт, который мы приобрели за последние 3 года вместе, должен сохраниться".

По словам Уляны Супрун, в будущем она и ее команда планируют расширить свое внимание также и на то, что происходит в правоохранительной системе.

"Потому что если она не работает, то в стране не может работать почти ничего, в том числе и в медицине", - заявила бывший и.о. министра здравоохранения.

Как сообщал "Апостроф", бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о своем отношении к новой власти в Украине.