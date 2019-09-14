Умоляю, отпусти: появились яркие фотожабы с Богданом и Вакарчуком

Встреча музыканта и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука с главой Офиса президента Андреем Богданом вызвала активные обсуждения в социальных сетях.

В частности, особое внимание обращают на фотографию рукопожатия Вакарчука и Богдана.

На снимках заметно, что лидер "Голоса" неохотно протягивает руку главе ОП. Бывший народный депутат Мустафа Найем на заднем плане улыбается в камеру.

Пользователи публикуют фотожабы на тему этого рукопожатия, а также цитируют в комментариях песни самого Вакарчука.

"Как же так, как же я не сумел остановиться вовремя?", "Вы только это… не сдавайтесь без боя, ага", "Вакарчук держит руку, будто в ней пистолет", – пишут комментаторы.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что партия Святослава Вакарчука "Голос" отказалась предоставить своих кандидатов на должность заместителя спикера Верховной Рады Украины.