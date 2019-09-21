Память подводит: сеть взбудоражило видео с ответами депутатов Рады на простые вопросы, видео

Народные депутаты Верховной Рады Украины ответили на вопросы журналистов, а сеть накрыла волна смеха.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В видео показали, как нардепы вспоминали имена новых министров, которых назначил на должность президент Владимир Зеленский. Парламентарии давали разные ответы, но некоторые отличились. Один из депутатов признался, что у него есть шпаргалка.

Депутат Зеленского и комик Роман Грищук не вспомнил имя министра зравоохранения. Также и многие не смогли назвать новых членов правительства.

Депутат, шоумен, и ресторатор Николай Тищенко сказал журналистке: "А кто вы такая, чтобы меня проверять?".

Пользователи сети посмеялись над ответами депутатов.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко не смог ответить на вопрос журналистки о министрах правительства, и грубо ответил, что отчитываться будет только перед отцом или женой.