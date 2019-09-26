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Зеленский рискует: появился прогноз последствий для Украины публикации скандальной стенограммы

четверг, 26 сентября 2019, 16:55
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Публикация скандальной стенограммы разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа вызвала новую волну внутриполитического кризиса в США и может обернуться неприятными последствиями для официального Киева.

Об этом пишет Reuters.

Так, заявления Зеленского в разговоре с Трампом, вероятно, будут раздражать американских демократов. Кроме того, лидер Украины критически высказался о поддержке со стороны Германии и Франции. Следовательно, он рискует, ведь для страны, которая пострадала от агрессии России, важны все друзья на международной арене.

"К сожалению, главным последствием [публикации стенограммы разговора Зеленского и Трампа, - "Апостроф"] является то, что Украина может стать токсичной… Может быть, не настолько токсичной, как Россия во время расследования Мюллера (бывшего спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера, - "Апостроф"), но токсичной", - отметила директор Центра "Новая Европа" в Украине Алена Гетманчук.

Отмечается, что публикация стенограммы может обернуться дипломатической катастрофой с далеко идущими последствиями для Зеленского, которому нужны дипломатические усилия со стороны ЕС и США для урегулирования ситуации на Донбассе.

Старший стратег по развивающимся рынкам компании Bluebay Asset Management Тимоти Эш заявил, что Зеленский не слишком хорошо выглядит после этого разговора, ведь задел канцлера Германии Ангелу Меркель, резко высказался про бывшего посла США в Украине Мари Йованович и пообещал возобновить расследование в отношении компании, которая приняла на работу сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

В свою очередь, Владимир Фесенко из аналитического центра "Пента" считает, что ущерб имиджу Украины уже нанесен и теперь ухудшится фон отношений с европейскими лидерами, особенно с Меркель.

Кроме того, скандал может сыграть на руку России, уверена бывший депутат Верховной Рады от фракции экс-президента Петра Порошенко Мария Ионова. С таким мнением согласен Тимоти Эш.

"Факты таковы, что Трамп, по сути, просит Зеленского найти компромат на Байдена, и Зеленский, похоже, соглашается. После всего того, что Байден сделал для реформ в Украине, Зеленский наносит ему удар в спину. Как и бывшему американскому послу, Меркель и другим. А выигрывает от этого Путин!" – подчеркнул он.

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