Названо имя следующего президента ПАСЕ: что о нем известно

Новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) станет Рик Дамс, который является представителем группы либералов.

30 сентября об этом в Facebook сообщил член делегации в ПАСЕ от Украины Алексей Гончаренко.

"Это следует из сегодняшнего решения группы либералов, которая единогласно поддержала его кандидатуру в президенты ПАСЕ. Полномочия действующего президента Ассамблеи Мари-Лилиан Паскье истекают в январе следующего года, и право предложить кандидатуру президента переходит к группе либералов (ALDE)", - сообщил он.

Дамс является представителем бельгийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы с 2007 года. До назначения на должность президента ПАСЕ он был членом Комитета по правовым вопросам и правам человека, Комитета по политическим вопросам и демократии и Комитета по институциональным вопросам.

Кроме того, Дамс являлся членом Комитета по выполнению обязательств и обязательств государствами, которые входят в состав Совета Европы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились тревожные новости об украинской делегации в ПАСЕ.