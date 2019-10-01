Аваков похвастался Зеленскому мощью МВД: фоторепортаж

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский принял участие в тактико-специальных учениях органов Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Зеленский заявил, что уровень подготовки украинских специалистов впечатляет.

"Специалисты системы МВД сегодня продемонстрировали очень высокое мастерство. Меня поразил уровень подготовки. А нашей стране остается находить средства и поддерживать таких профессионалов", - отметил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина будет делать ставку на контракты с отечественными производителями, в частности с авиационным заводом Антонова.

На учениях присутствовал и министр внутренних дел Арсен Аваков.

По данным пресс-службы, многопрофильные обучения условно разделили на несколько этапов. Сначала подразделения ГосЧС ликвидировали последствия техногенной катастрофы.

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По легенде учений, в одном из регионов Украины произошла техногенная катастрофа. На промышленном предприятии произошел взрыв, разрушивший здания и линии электропередач. В последствии возникли пожары на промышленных площадях предприятия и в естественных экосистемах. Под завалами оказались люди. Ситуацию усложнило ДТП с участием автоцистерны с аммиаком, пожары на промышленных площадях предприятия и быстрое распространение огня лесном массиве.

Для ликвидации условной трагедии подразделения ГосЧС привлекли наземную спецтехнику и авиацию. С помощью последней погасили пожар в экосистеме и эвакуировали пострадавших.

Всего было осуществлено три сброса воды самолетами АН-32П и вертолетом Ми-8МТ, в то время как для наблюдения применялся французский вертолет Н-225.

"Одна из групп, НГУ, которая попала в зону поражения, заняла позицию обороны и вступила в бой. Другая - обошла врага и нанесла удар с фланга. В ходе перестрелки были ранены гвардейцы, поэтому, группа спецназовцев провела эвакуацию с помощью бронеавтомобиля, внутри которого медик оказал неотложную помощь", - отметили в министерстве.

Учения НГУ прошли с применением стрелкового оружия и гранатометов. Также в учебном центре НГУ прошли совместные демонстрации кинологов НГУ и ГНАУ.

Как сообщал "Апостроф", в СМИ раньше объяснили, почему Арсен Аваков остался главой МВД.