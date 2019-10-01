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Долго не задерживайся: в сети показали "черную" фотожабу на Путина

вторник, 01 октября 2019, 00:05
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Украинский блогер и политтехнолог Алексей Голобуцкий жестко потроллил президента России Владимира Путина, который посетил церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Соответствующую фотожабу он опубликовал в своем Telegram-канале.

На ней можно увидеть Путина и действующего президента Франции Эммануэля Макрона, которые слились в крепком рукопожатии. При этом, Макрон якобы говорит российскому лидеру: "Ширак попросил передать тебе, чтобы ты тоже сильно не задерживался здесь".

Напомним, бывший президент страны и один из самых выдающихся французских политиков ХХ века Жак Ширак скончался во Франции на 86-м году жизни 26 сентября.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как проходила церемония прощания с экс-президентом Жаком Шираком во Франции.

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