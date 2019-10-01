В Харьковской области назначен новый глава прокуратуры: в сети напомнили о его скандальном прошлом

В понедельник, 30 сентября, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью Генпрокуратуры.

Однако в сети сразу же вспомнили о скандале, связанном с новым главой областной прокуратуры. Журналист Юрий Николов на своей странице в Facebook опубликовал скриншот из блога другого журналиста, нынешнего нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Материал датирован 17 ноября 2011 года.

"Полюбуйтесь какой злодей стал прокурором Харьковщины по распоряжению генпрокурора Рябошапки, который приходится Зеленскому "100% моим человеком". Даже не погуглили перед назначением. Или наоборот погуглили?", – пишет Николов.

"И да. Джерело информации в данном случае я отбирал с особым цинизмом", – с иронией добавляет журналист.

Отметим, 30 сентября Рябошапка назначил еще одного прокурора: Максима Вихора на должность главы прокуратуры Одесской области.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Кабинет министров Украины в среду, 25 сентября, назначил главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову ряд заместителей, а также нового главу Национальной полиции.