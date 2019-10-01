RU  UA  EN

вторник, 1 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Политика

Рейтинг финансового здоровья банков

Новости

1 октября

14:07
У Путина сделали угрожающее заявление о переговорах по Донбассу
13:50
Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль
13:47
​Что не так с укреплением гривны: финансисты назвали плюсы и минусы
13:47
В Москве зарезали топ-чиновника Кремля: опубликованы видео с места убийства
13:44
В партии Зеленского собрались сменить главу: что известно
13:15
Избила мужа: американскую актрису арестовали за домашнее насилие
13:10
Миссия в Киеве: появились яркие фотожабы на встречу Тома Круза с Зеленским
13:07
СМИ рассказали, как председатель комитета по вопросам ТЭК работает в интересах Коломойского
13:05
В Харьковской области назначен новый глава прокуратуры: в сети напомнили о его скандальном прошлом
13:00
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу: первые фото церемонии
12:52
Китай с помпой провел военный парад: зрелищные фото и видео праздничной церемонии
12:49
В Кабмине рассказали о планах легализации добычи янтаря: детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Харьковской области назначен новый глава прокуратуры: в сети напомнили о его скандальном прошлом

вторник, 01 октября 2019, 13:05
переглянути новину українською

В понедельник, 30 сентября, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью Генпрокуратуры.

Однако в сети сразу же вспомнили о скандале, связанном с новым главой областной прокуратуры. Журналист Юрий Николов на своей странице в Facebook опубликовал скриншот из блога другого журналиста, нынешнего нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Материал датирован 17 ноября 2011 года.

"Полюбуйтесь какой злодей стал прокурором Харьковщины по распоряжению генпрокурора Рябошапки, который приходится Зеленскому "100% моим человеком". Даже не погуглили перед назначением. Или наоборот погуглили?", – пишет Николов.

"И да. Джерело информации в данном случае я отбирал с особым цинизмом", – с иронией добавляет журналист.

Отметим, 30 сентября Рябошапка назначил еще одного прокурора: Максима Вихора на должность главы прокуратуры Одесской области.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Кабинет министров Украины в среду, 25 сентября, назначил главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову ряд заместителей, а также нового главу Национальной полиции.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Принуждение по Штайнмайеру: что будет, если Украина пойдет на уступки по Донбассу

Освобождение Киева: кто будет претендовать на пост мэра столицы

Станет ли "Украинагейт" роковой ошибкой Трампа?

У Зеленского есть два сценария, как остановить войну - Андрей Пионтковский

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: