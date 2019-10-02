Переговоры по Донбассу: Меркель рассказала, где могут встретиться Зеленский и Путин

Саммит "нормандской четверки", где должны встретиться главы государств, задействованные в процессе, в частности, президент РФ Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, состоится в Париже.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине, сообщает Европейская правда.

"Мы подбираем дату", - сказала она.

В тоже время, по ее словам, предпосылок для отмены санкций нет.

"Именно поэтому сейчас можно сказать лишь, что мы не можем снимать санкции, но есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств. Это подчеркнули все стороны", – сказала Меркель.

Подробнее о том, как остановить войну на Донбассе, читайте в материале "Апострофа": У Зеленского есть два сценария, как остановить войну - Андрей Пионтковский.