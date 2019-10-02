Путин сделал важное заявление об Украине и рассказал, чего ждет от Зеленского: детали

Российский президент Владимир Путин считает первоочередной задачей президента Украины Владимира Зеленского развитие отношений с Донбассом.

Об этом глава соседнего государства заявил, отвечая на вопрос во время пленарной сессий Российской энергетической недели.

Путин высказал свое мнение по поводу промышленного потенциала Украины после отказа от российского рынка.

"Некоторые отрасли промышленности Украины практически перестали существовать. Украина, когда находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства", - полагает российский президент.

Владимир Путин назвал нынешнее "тяжелое" экономическое положение Украины тяжелым наследием для президента Зеленского, которому, по его мнению, в первую очередь нужно определится с политикою в отношении Донбасса.

"Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопрос с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", - подчеркнул Путин.

Как раньше сообщал "Апостроф", в России пояснили, как Путин загнал Зеленского в тупик.