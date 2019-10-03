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Соратнику Медведчука и владельцу скандальных телеканалов выдвинули серьезные обвинения

четверг, 03 октября 2019, 15:56
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Народному депутату из фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарасу Козаку, который является владельцем телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, предъявили подозрение в финансировании терроризма.

Об этом сообщил сам Тарас Козак в эфире 112 Украина.

По словам Козака, ему также предъявили подозрение в легализации незаконных средств.

"Меня сегодня допрашивали по трем статьям. Одна статья – терроризм, вторая статья – финансирование терроризма и третья статья – легализация средств, полученных преступным путем", - детализировал он.

Народный также депутат добавил, что во время допроса следователи интересовались ситуаций вокруг организации телемоста с Российской Федерацией.

Как сообщал "Апостроф", раньше Тарас Козак забыл указать в декларации о доходах свою гражданскую жену, которая имеет общий нефтяной бизнес в России с Медведчуком.

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