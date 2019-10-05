Стало известно о важном свидетеле разговора Зеленского с Трампом

При разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа с Владимиром Зеленским присутствовал еще один политик.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

О чем говорили главы государств слышал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Он подтвердил это журналистам, однако отказался рассказывать детали.

"Возможно (поделится - ред.) ... Но не сейчас и, может, даже никогда. Я считаю, что это будет непрофессионально. Это разговор двух глав государств. И точно я не имею права это комментировать. Должно быть доверие в отношениях между руководителями. В частности, их командами", - отметил Данилюк.

Он также заявил, что не будет комментировать телефонный разговор двух президентов. По его словам, это важно для двусторонних отношений между Украиной и США.

"Я понимаю важность отношений с США , хороших отношений. И я постараюсь делать все, чтобы они оставались хорошими", - сказал Данилюк.

По его словам, сейчас в двусторонних отношениях Украины и США сложная ситуация и очень просто на этом сыграть.

Как сообщал "Апостроф", стенограмму разговора президента Владимира Зеленского и президента Дональда Трампа обсуждают не только в Украине, но и в США.