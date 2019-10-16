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Нардепа поймали за чтением "пикантного" текста в Раде: эксклюзивное фото

среда, 16 октября 2019, 14:20
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В Верховной Раде заметили народного депутата за интересным чтением.

Снимок сделал корреспондент "Апострофа".

Депутат Ярослав Дубневич во время заседания на своем смартфоне читал статью про вьетнамского студента Ву Нгок Хуя.

Отметим, что в статье, которой заинтересовался нардеп написано, что Хуй длительное время скитался в судах, отстаивая право на правильное написание своего имени на украинском. Через полгода от выигранного суда он защитил диссертацию в Одесском национальном политехническом институте и стал кандидатом технических наук.

Как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Криворучкина в зале парламента сообщила о результатах голосования по снятию депутатской неприкосновенности абоненту "любимый" с романтической припиской.

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