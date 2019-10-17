ГПУ сделала важное заявление по делу скандальной соратницы Януковича

В Генпрокуратуре изменили подозрение соратнице экс-президента Украины Виктора Януковича Елене Лукаш, которая ранее отметилась фейком о трагедии 2 мая в Одессе,

Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины.

"В ходе досудебного расследования подозреваемым инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюстом на закупку услуг, необходимых для выполнения Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о сумме в 2 миллиона 523 тысячи гривен.

Напомним, в четверг, 17 октября, Елену Лукаш вызвали в Генпрокуратуру для получения уточненного подозрения в преступлении.

Как сообщал "Апостроф", ранее Елену Лукаш рассматривали на должность члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК).