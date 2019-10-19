Говорили об Украине: стали известны детали переговоров Путина и Меркель

19 октября состоялся телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

Во время переговоров стороны обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки", о чем сообщают российские СМИ.

О деталях переговоров прессе сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, "нормандский формат" был главной темой для переговоров.

"Кроме того, они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также текущие переговоры о продолжении транзита газа через Украину", - сказал он.

Других деталей переговоров Зайберт пока не сообщал.

Напомним, что саммит в нормандском формате с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться в Париже в середине ноября.