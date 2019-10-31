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​Депутат от "Оппоблока" засветил в Раде дорогой аксессуар: эксклюзивные фото

четверг, 31 октября 2019, 18:44
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Народный депутат Верховной Рады Украины 9 созыва Муса Магомедов был замечен с дорогими элитными часами на руке.

Фото сделал корреспондент "Апострофа".

Магомедов пришел с аксессуаром марки Ulysse Nardin. Их стоимость составляет 9 400 долларов.

Муса Сергоевич Магомедов - родился 7 апреля 1970 года в России. Окончил Донецкий институт советской торговли, Международный институт менеджмента (г. Киев), Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт". До парламентских выборов был генеральным директор ЗАО "Авдеевский коксохимический завод".

Отметим, что Магомедов в Верховной Раде - внефракционный депутат, а "Оппозиционный блок" выдвигал его на выборах в ВР по мажоритарной избирательной системе.

Как сообщал "Апостроф", 29 октября у народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Григория Суркиса были замечены дорогостоящие часы известной марки Rolex.

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