Глава Минздрава объявила о резонансном решении: все уволены

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая ранее анонсировала подписание приказа об увольнении всех своих советников, выполнила свое обещание.

Об этом он написала на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня в Минздраве больше нет "советников" - подписала соответствующий приказ. Я считаю недопустимым, когда любого советника воспринимают, как еще одного министра. А его личное мнение слышат, как позицию министерства. Это недопустимо", - написала она.

По ее словам, в министерстве продолжат работать "с экспертной средой над решением конкретных вызовов и продвижением приоритетов, но статусов "советника" больше не будет".

Как сообщал "Апостроф", что заместители министра здравоохранения Зоряны Скалецкой в сентябре заработали от 4 до 6 тысяч гривен.