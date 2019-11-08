В украинском скандале с Трампом всплыли "порохоботы"

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент считает, что к кампании по разрушению репутации бывшего посла США в Украине Мари Йованович были причастны бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и так называемые "порохоботы".

Об этом Кент заявил в своем выступлении перед членами трех комитетов Палаты представителей Конгресса США, ведущих расследование импичмента президента Дональда Трампа.

По словам Джорджа Кента, Юрий Луценко предоставлял информацию адвокату Рудольфу Джулиани с целью отстранить от должности посла США в Украине Мари Йованович. Кроме того, к кампании по ее дискредитации были подключены так называемые "порохоботы".

"За 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или оппонентов, что они обычно делают, они совершали атаки на посла Йованович и меня", - сказал Кент.

Кроме Луценко, а также еще одного бывшего генпрокурора Виктора Шокина, Джорж Кент назвал также "коррумпированными украинцами" Назара Холодницкого, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, и прокурора Константина Кулика.

По словам Кента, задержание Генпрокуратурой сотрудников НАБУ, которые расследовали неправомерную выдачу биометрических паспортов Государственной миграционной службой осенью 2017-го года, окончательно разрушило отношения между Посольством США в Украине и Генеральной прокуратурой. Для посольства США это расследование было важным, поскольку некоторые паспорта в результате этих схем были выданы лицам, которые подавались на американскую визу.

Как сообщал "Апостроф", бывший посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе назвала причиной своего увольнения отказ собирать "компромат" на Джозефа Байдена.