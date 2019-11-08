Зеленский принял еще одно решение по уволенному сбушнику с медалью от ФСБ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя председателя СБУ Владислава Бухарева, который оскандалился из-за бесплатного фестиваля с участием "Квартала 95", и с военной службы.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента

"Уволить генерал-полковника Бухарева Владислава Викторовича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе главы государства.

Напомним, что недавно Зеленский уволил Бухарева с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины. На эту должность назначили Дмитрия Нескоромного.

Кроме того, раньше Бухарев отметился тем, что основал на своем округе во время выборов бесплатный фестиваль с выступлениями "Квартала 95".