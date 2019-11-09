Глава Кабмина заработал вдвое больше Зеленского: названа сумма

В октябре премьер-министр Алексей Гончарук заработал немного более 60 тыс. гривен, о чем говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос журналистов.

Должностной оклад главы правительства составил 19 091 гривну, надбавка за интенсивность труда – 19 091 гривна, премия – 19 091 гривна, командировочные – 2 814 гривен.

Также с зарплаты премьера вычли налог в размере 11 716 гривен.

По факту на руки Гончарук получил 48 370 гривен.

Напомним, что зарплата президента Украины Владимира Зеленского в октябре оказалась меньше, чем у главы Офиса президента Андрея Богдана. Глава ОПУ за октябрь получил зарплату 39 тыс. 258 грн, в то время как глава государства получил зарплату в размере 28 тыс. грн.