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Сеть взорвалась фотожабами из-за соцопроса жителей ОРДЛО

воскресенье, 10 ноября 2019, 07:31
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В сети со скепсисом отнеслись к нашумевшим результатам социального опроса, проведенного украинскими социологами на оккупированной территории Донбасса.

Соответствующие фотожабы были опубликованы в Telegram-канале "AllГолобуцький".

Многие сомневаются в том, что соцопрос на территории, подконтрольной так называемым ДНР и ЛНР, мог быть проведен без вмешательства местных властей, а также в том, были ли ответы людей на вопросы социологов честными.

Для иллюстрации своих иронических замечаний авторы фотожаб использовали тему Второй мировой войны. На одной из них изображен кадр из советского сериала "Семнадцать мгновений весны", на котором главный герой, Штирлиц, в форме СС допрашивает пастора Шлага.

Для другой фотожабы был взят кадр с лидером французского освободительного движения и послевоенным президентом Франции Шарлем де Голлем.

Как ранее сообщал "Апостроф", согласно результатам скандального соцопроса, проведенного на оккупированной территории, часть жителей этих районов Донбасса считает себя гражданами Украины, а другие относят себя к ЛДНР и России.

Фотовзгляд

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