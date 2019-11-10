Управляемый хаос и паника: военный эксперт указал на большую опасность для Украины

Россия предположительно может решиться на проведение терактов или диверсий на территории Украины с целью дестабилизации политической и экономической обстановки.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, искусственное создание хаоса – один из вариантов ведения современной войны, который может использовать Кремль.

"Выбираются 3—4 крупных города, в которых умышленно устраивается масштабная авария, например, на водоканале или, что еще лучше для террористов, электрических подстанциях. Свет потух во всем городе, мобильной связи нет, интернета нет, средства массовой информации не работают, наступает мрак и хаос", – говорит Жданов.

Эксперт отмечает, что такие акции могут подорвать экономику, поскольку вырастет спрос на товары первой необходимости и продукты.

С точки зрения возможности осуществления терактов и перспектив противодействия им со стороны спецслужб, Жданов утверждает, что Украина защищена недостаточно.

"Потому что, к сожалению, такие службы, как СБУ, военная контрразведка, о которой вообще лучше промолчать, находятся практически в неживом состоянии. Мы с вами с 2014 года не удосужились ни разу провести люстрацию. Ни разу не удосужились проверить на предмет лояльности тех людей, которые должны заниматься антитеррористической деятельностью и вообще борьбой с терроризмом. Опыт боевых действий на востоке Украины показал, что у нас во многих силовых структурах — предатель на предателе. Слив любой, даже сверхсекретной, информации производился просто в неописуемых масштабах. Поэтому говорить, что мы сегодня защищены и находимся в полной безопасности, я бы не стал. Хотя, безусловно, в этих органах есть и профессионалы, которые доказали верность присяге", – подчеркивает эксперт.

Как ранее сообщал "Апостроф", пропагандисты так называемой ДНР опубликовали фейк о якобы готовящихся терактах в Украине и государственном перевороте.