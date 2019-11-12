Не только шантаж с военной помощью: стало известно о еще одной подлости Трампа против Украины

Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать заявления о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе, который произошел осенью 2018 года.

Об этом заявил бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон во время дачи показаний комитетам Палаты представителей.

Он отметил, что в день захвата в Госдепартаменте уже было готово заявление, осуждающее Россию, но в Белом доме заблокировали его публикацию. По словам Андерсона, президент наложил запрет на любые заявления о том, что случилось.

В свою очередь помощник секретаря министра обороны Лора Купер заявила, что Трамп заморозил военную поддержку для Украины из-за политических мотивов.

Дело в том, что Трамп в обмен на помощь планировал получить от украинской власти заявление о расследовании против семьи Байденов.

Во время слушаний в Палате представителей Купер рассказала, что отдельные представители Госдепа и чиновники минобороны отговаривали Трампа от такого шага.

Напомним, что Министерство обороны США не будет предоставлять Конгрессу документы, в которых говорится о решении президента Дональда Трампа заморозить военную помощь для Украины.