Подтягиваются люди и техника: под стенами Рады начался митинг против рынка земли, фото и видео

Под стенами украинского парламента собрались активисты, которые выступают против законопроекта о рынке земли.

Несмотря на то, что 12 ноября в Раде приняли решение не рассматривать данный законопроект, акция все равно состоялась.

Интересно, что здесь собрались сразу две группы митингующих. Первая выступает против продажи земли иностранным гражданам, а вторая - наоборот поддерживает такую инициативу.

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Также на место противники законопроекта привезли сельскохозяйственную технику.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский назвал "обманом" статью Конституции, в которой говорится, что земля является объектом права собственности украинского народа. В своем видеообращении он заявил, что вопрос продажи земли иностранцам решат на всенародном референдуме.