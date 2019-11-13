RU  UA  EN

среда, 13 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 ноября

23:06
Суд принял резонансное решение по ключевому фигуранту дела о покушении на Бабченко
22:57
На смену одной банде пришла другая: Ярош гневно высказался про украинцев и ситуацию в стране
22:25
Воды нет, но вы держитесь: в сети обсуждают видео инцидента с россиянкой и премьером Путина
21:15
Чернозем вывезут вагонами: появилась яркая фотожаба на скандал с продажей земли в Украине
20:50
Больше не рабы: в сети появилось странное видео с заявлением Зеленского
20:12
Журналист раскрыл топ-5 мошеннических схем и дал советы, как не попасть на крючок
19:45
Глава СБУ назвал размер своей зарплаты
19:38
Проект с принцессой: появилось фото загадочной переписки "слуги народа" в Раде
19:38
Бюстгальтер, наушники и фигуры животных - все это девушка делает из своих волос: листаем Инстаграм дня
19:00
Где отдохнуть в Украине зимой: главные достопримечательности, курорты и цены
18:43
Самые избалованные собаки Британии: повар рассказал о меню королевских корги
18:31
Медведчук раскошелился на дорогущий Rolex: эксклюзивное фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На смену одной банде пришла другая: Ярош гневно высказался про украинцев и ситуацию в стране

среда, 13 ноября 2019, 22:57
переглянути новину українською

Командир Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош рассказал о своем знакомстве с генералом Дмитрием Марченко, подозревают в закупке по завышенной стоимости бронежилетов для ВСУ.

На своей странице в Facebook он написал, что Марченко "является одним из моторов позитивных изменений в тыловом обеспечении ВСУ".

"Бронежилетами от ТЕМП 3000 Украинская добровольческая армия не пользовалась, но баллистические шлемы используем и сегодня. Они качественные и удобные", - отметил он.

Ярош засомневался, что Марченко может быть причастен к коррупции.

Также он раскритиковал политику действующей власти и признал, что Конституция нуждается в изменениях.

"Гражданами Украины имеют право быть только те люди, которые лояльно относятся к государству и не обслуживают интересы других государств", - отметил он.

Ярош считает, что на "место старой банды, пришла новая банда".

Также бывший нардеп заявил, что Украине надо готовиться к досрочному прекращению полномочий ррезидента и Верховной Рады.

"Уже сейчас должна формироваться объединения соединен государственнический движение, формулироваться государственническая идеология и программа действий, готовиться команда патриотов-государственников, которые выведут Украину из процесса стагнации и политической дистрофии", - добавил он.

Напомним, что в ходе заседания суда по делу о закупке по завышенной стоимости бронежилетов для ВСУ, фигурантом которого является генерал Дмитрий Марченко, один из следователей ГБР назвал собравшихся сторонников подозреваемого "ушлепками".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вторжение арабских шейхов: главные риски законопроекта про рынок земли

Днепропетровский "сюрприз": кто стоит за новым главной Днепропетровской ОГА

Танки из золота: на что будет потрачен оборонный бюджет Украины

Мы должны быть секси и возбуждать: чем запомнился первый съезд "Слуги народа"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: