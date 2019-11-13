На смену одной банде пришла другая: Ярош гневно высказался про украинцев и ситуацию в стране

Командир Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош рассказал о своем знакомстве с генералом Дмитрием Марченко, подозревают в закупке по завышенной стоимости бронежилетов для ВСУ.

На своей странице в Facebook он написал, что Марченко "является одним из моторов позитивных изменений в тыловом обеспечении ВСУ".

"Бронежилетами от ТЕМП 3000 Украинская добровольческая армия не пользовалась, но баллистические шлемы используем и сегодня. Они качественные и удобные", - отметил он.

Ярош засомневался, что Марченко может быть причастен к коррупции.

Также он раскритиковал политику действующей власти и признал, что Конституция нуждается в изменениях.

"Гражданами Украины имеют право быть только те люди, которые лояльно относятся к государству и не обслуживают интересы других государств", - отметил он.

Ярош считает, что на "место старой банды, пришла новая банда".

Также бывший нардеп заявил, что Украине надо готовиться к досрочному прекращению полномочий ррезидента и Верховной Рады.

"Уже сейчас должна формироваться объединения соединен государственнический движение, формулироваться государственническая идеология и программа действий, готовиться команда патриотов-государственников, которые выведут Украину из процесса стагнации и политической дистрофии", - добавил он.

Напомним, что в ходе заседания суда по делу о закупке по завышенной стоимости бронежилетов для ВСУ, фигурантом которого является генерал Дмитрий Марченко, один из следователей ГБР назвал собравшихся сторонников подозреваемого "ушлепками".