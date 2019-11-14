Угрожали повесить: нардеп раскрыл неожиданные детали голосования по рынку земли в Раде

Депутатам от "Слуги народа" поступали письма с угрозами от фермеров, которые обещали "повесить их на вилах", если они проголосуют за закон о рынке земли.

Как рассказал "Апострофу" один из представителей фракции, угрозы поступали многим мажоритарщикам.

Собеседник напомнил, что глава государства говорил о том, что не будет продажи земли иностранцам до проведения референдума и обнародования его результатов.

"Большая часть фракции выступила за референдум, и прислушалась к словам Зеленского", - рассказал "слуга народа".

Также депутат рассказал о происходящем в Раде перед голосованием. По его словам, чтобы сорвать голосование фракции "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы "За жизнь" блокировали трибуну. Среди них был Вадим Рабинович, который в микрофон кричал о том, что нельзя продавать землю.

"Это чуть было не закончилось потасовкой, так как к трибуне подтянулась "тяжелая артиллерия" в виде "слуг" Юрия Корявченкова и Николая Тищенко, однако представителям других фракций удалось унять дебоширов", - отмечает собеседник "Апострофа".

При этом президент Владимир Зеленский периодически созванивался с главой фракции "слуг" Давидом Арахамией.

"Последний, как позже рассказывали нардепы, уговаривал часть депутатов прямо в зале, в частности, от "Голоса" проголосовать за законопроект. "Он говорил: либо сейчас, либо никогда уже не проголосуем", - сказал "Апострофу" один из представителей партии "Голос".

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Битва за землю только начинается: как Зеленский убедил "слуг" голосовать за рынок и что будет дальше.