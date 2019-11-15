Кабмин назначил нового представителя в Раде: кто она

Кабинет министров назначил народного депутата от "Слуги народа" Елену Шуляк своим представителем в Верховной Раде.

Решение об этом было принято на вечернем заседании правительства в пятницу, 15 ноября.

Представляя Шуляк, премьер Алексей Гончарук заявил, что "сотрудничество парламента и правительства является критически важным условием для эффективных и качественных изменений в стране".

"Наша задача - объяснять важность и положительные последствия предлагаемых нами изменений, чтобы народные депутаты, имея всю необходимую информацию, могли донести до своих избирателей и поддержать инициативы Кабинета министров во время голосования на пленарных заседаниях", - отметил он.

При этом Гончарук выразил мнение, что Шуляк за время работы в Раде уже успела продемонстрировать "отличные результаты в этом направлении".

Шуляк в парламенте является замглавы комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Ранее она занимала должности члена правления, руководителя сектора "Строительство" BRDO, гендиректора ООО "Мидланд Девелопмент Украина" и другие должностей в бизнес-сегменте.

Также Шуляк на общественных началах занимала должность вице-президента Союза украинских предпринимателей СУП и вице-президента Young Presidents' Organization.

Как сообщал "Апостроф", ранее с должности представителя Кабмина в Раде был уволен Андрей Герус, отметившийся дракой с экс-нардепом Олегом Ляшко.