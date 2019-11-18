RU  UA  EN

понедельник, 18 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 ноября

14:08
Будьте прокляты: сеть взорвалась гневом из-за издевательств боевиков над украинцем на Донбассе
13:45
Сын королевы Елизаветы II дал скандальное интервью о дружбе с осужденным секс-преступником
13:30
Скандал с "Мисс Украина Вселенная" в посольстве США закончился хеппи-эндом
13:29
Пробки в Киеве высмеяли забавной фотожабой из прошлого
12:36
Бывший сотрудник McDonaldʼs вдруг решился на признание и стал новым героем соцсетей
12:19
Фронтмен Black Eyed Peas обвинил агрессивную стюардессу в расизме
12:10
Это полный абсурд: сеть возмутил огромный кортеж в Киеве, фото, видео
11:44
Морозы и штормовой ветер: синоптик предупредила украинцев о неприятностях
11:31
Режиссеры "Мстителей" защитили фильмы Marvel от нападок Мартина Скорсезе
11:30
Кричали дети, началась паника: в Харькове произошло серьезное ЧП с самолетом
11:09
Это не лечится: сеть взбудоражило видео со странным "новшеством" на дороге в России
11:02
Ротару снова в деле: в России похвастались большими планами на 72-летнюю артистку
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Россия передала Украине захваченные в море корабли: первые подробности

понедельник, 18 ноября 2019, 13:06
переглянути новину українською

Россия передала Украине корабли, которые были задержаны в районе Керченского пролива, о чем говорится в сообщении российского МИД.

По данным ведомства, передача стала возможной после завершения "следственных действий и нахождение кораблей". В РФ заявили, что украинские корабли якобы больше могут не находиться на территории страны для продолжения уголовного процесса.

При этом российская сторона в очередной раз обвинила Украину в том, что моряки якобы выполняли боевое задание, хотя на самом деле они ничего не нарушали.

Передача произошла в 30 км от мыса Такиль и заняла несколько часов.

Информацию также подтвердили источники Telegram-канала Kotsnews в Госпогранслужбе Украины. По данным собеседника, процедура прошла в нейтральных водах южнее мыса Опук.

Тем временем в МИД Украины подтвердили, что корабли уже направляются в Одессу.

Как известно, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину были захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как Россия возвращает Украине захваченные военные корабли: онлайн-трансляция

Смесь бульдога с носорогом: зачем партии Зеленского новая идеология

Газовый шантаж Путина: Украина может повторить судьбу Грузии 2008 года

Фракция Зеленского превращается в "слугу Богдана" - изгнанный депутат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: