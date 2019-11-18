Россия передала Украине захваченные в море корабли: первые подробности

Россия передала Украине корабли, которые были задержаны в районе Керченского пролива, о чем говорится в сообщении российского МИД.

По данным ведомства, передача стала возможной после завершения "следственных действий и нахождение кораблей". В РФ заявили, что украинские корабли якобы больше могут не находиться на территории страны для продолжения уголовного процесса.

При этом российская сторона в очередной раз обвинила Украину в том, что моряки якобы выполняли боевое задание, хотя на самом деле они ничего не нарушали.

Передача произошла в 30 км от мыса Такиль и заняла несколько часов.

Информацию также подтвердили источники Telegram-канала Kotsnews в Госпогранслужбе Украины. По данным собеседника, процедура прошла в нейтральных водах южнее мыса Опук.

Тем временем в МИД Украины подтвердили, что корабли уже направляются в Одессу.

Как известно, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину были захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка.