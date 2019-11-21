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Системно нарушал закон: появилось новое видеорасследование про Богдана

четверг, 21 ноября 2019, 23:10
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Главу Офиса президента Андрея Богдана обвинили в ряде нарушений законов, в частности в запрещенном совмещении различных государственных должностей.

Об этом сообщается в расследовании журналистов программы "Схемы".

Богдана работал на государственных должностях при трех различных президентах. Его обвиняют в том, что он работал правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупции при экс-президенте Викторе Януковиче, однако при этом не оставлял адвокатскую деятельность.

При президенте Викторе Ющенко Богдан, как утверждается, был заместителем министра, однако одновременно руководил адвокатской фирмой. А при Леониде Кучме, говорят журналисты, он был одновременно адвокатом и помощником судьи.

Как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат Антон Поляков, исключенный из президентской фракции "Слуга народа", рассказал о подкупах на парламентских выборах, о которых якобы знал глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

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