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Одного из лидеров "Слуги народа" уличили в создании фейковых компаний

суббота, 23 ноября 2019, 13:20
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В 2002 году в США человек по фамилии David Braun основывал компанию Artvertex, которая продает шаблоны сайтов. Ее владельцем является некий Давид-Браун Арахамия.

Судя по рейтингу у компании одна звезда. В отзывах клиенты угрожают что пожалуются в прокуратуру на то, что компания их кинула.

"С 2014 года уже не David Braun, а известный нам David Arakhamia основывает контору JETIMPEX INC с директором фунтом и собой-президентом. При этом неизвестный человек (реестр закрыт) в Британии создает Jetimpex, LP (через которую идут все платежи на TemplateMonster)", - говорится в расследовании журналистов.

В сети задаются вопросом, платил ли налоги с деятельности компаний Арахамия. Также активисты интересуются, проводились ли проверки его компаний прокуратурой штата в США и почему его фамилию поменяли.

Напомним, что "Апостроф" вспомнил о самых ярких проколах "зеленых" депутатов.

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