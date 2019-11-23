Замешан лично Путин: в США рассекретили данные о спецоперации Кремля против Украины

Спецслужбы РФ под руководством Владимира Путина развернули мощную дезинформационную кампанию, чтобы обвинить Украину во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Такую информацию опубликовало издание The New York Times.

С 2017 года российские спецслужбы через влиятельных бизнесменов и олигархов из России и Украины доносили до американского общества, что именно Украина была заинтересована во вмешательстве в президентские выборы. Обвинения в адрес Украины базируются на показаниях нескольких украинцев, которые откровенно критиковали Трампа в 2016 году.

Но это - лишь верхушка айсберга. Мощнейшую кампанию по распространению фейков запустила российская разведка, которой приказ отдал лично президент РФ Владимир Путин.

"Путин начал публично выдвигать ложные теории относительно украинского вмешательства в первые месяцы 2017 года, чтобы отвести от России ответственность. Эти люди - профи. Советский Союз использовал дезинформацию в течение 70 лет. В этом нет ничего нового. Владимир Путин - бывший агент КГБ. Он обучен врать, это его фирменный товар, и он это делает хорошо ", - прокомментировал ситуацию член комитета по разведке Сената Ангус Кинг.

Ранее "Апостроф" писал о том, что экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт имел тесные финансовые связи с российским олигархом Олегом Дерипаской . Таким образом Россия могла влиять на результаты волеизъявления в США. А 21 ноября бывшая топ-чиновница Белого дома Фиона Хилл призвала сторонников президента США Дональда Трампа прекратить распространять выдумки о вмешательстве Украины в выборы главы американского государства в 2016 году.