Боролся с Майданом: в сети возник скандал из-за важного назначения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Управления СБУ во Львовской области генерал-майора Юрия Гончарова, которого обвинили в "борьбе с Евромайданом".

Об этом у себя в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, шесть лет назад Гончаров уже служил в Львовской области и якобы участвовал в борьбе с Евромайданом, на эту должность он был назначен Виктором Януковичем. При этом Бутусов обратил внимание, что на связанную с контрабандой должность назначали далеко не бесплатно.

"Сняли с поста Гончарова за его работу на Януковича сразу после революции при Турчинове. Но опытные кадры Януковича в СБУ очень ценил президент Петр Порошенко. Он назначал на важные посты участников операции по штурму Майдана. В ноябре 2014-го Гончаров был назначен на пост главы Сумского управления СБУ. Тоже пограничная область, тоже контрабанда через границу, только уже в РФ", — пишет Бутусов.

Журналист отметил, что в ноябре 2017 года Гончарова назначают на еще одну должность, связанную с контрабандой — пост главы СБУ в Черниговской области. Примечательно, что спустя неделю после назначения Гончаров, по словам Бутусова, приобрел новый автомобиль Mercedes GLK.

Бутусов также напомнил, что ранее в команде президента Зеленского заявляли, что для борьбы с контрабандой стране нужны "новые лица", никак не связанные с прошлыми коррумпированными кадрами.

"Видимо, президенту показалось, что именно Юрий Гончаров как раз из этих, из "новых". И его вернули на одно из самых коррумпированных направлений, где Гончаров уже самоотверженно боролся при Януковиче. Все знакомое. Граница и бусики с товаром через нее, Львовская табачка, Садовой, которого также как и при Януковиче и при Порошенко надо бы за что-то посадить, националисты, опять же, надо чтобы за ними всеми присматривали", — резюмировал Бутусов.

Как ранее сообщал "Апостроф", расследование преступлений против участников Революции Достоинства столкнется с проблемами.