Пираты 21-го века: появилась мощная карикатура на мародерство РФ на украинских кораблях

В сети была опубликована новая забавная картинка, посвященная мародерству россиян на захваченных украинских кораблях, откуда сняли даже унитазы и украли личные вещи моряков.

На этот раз карикатуру на российских "пиратов" опубликовал белорусский художник Анатоль Тадорский.

"Пираты 21 века", - подписал автор карикатуру, на которой российский захватчик украинского унитаза гордо показывает свою добычу.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети была опубликована сразу целая пачка забавных фотожаб и карикатур, посвященных мародерству россиян на захваченных украинских кораблях.

На одной из картинок изображен Путин в образе пирата, а также украинский политик Виктор Медведчук и министр иностранных дел России Сергей Лавров.