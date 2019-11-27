Переобулся в воздухе: сети впечатлила карьера главы АПУ при Порошенко

Бывший глава Администрации пятого президента Петра Порошенко Игорь Райнин возглавил харьковский областной центр партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает Kharkiv Today,

Райнина назначили на съезде в региональном партийном офисе.

Председатель ОПзЖ Юрий Бойко заявил, что Райнин был с политсилой давно, но раньше это держалось в секрете.

"В свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, освободиться, а мы его уговаривали остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше такой возможности не было, поэтому что он единственный в той группе галичан, который отстаивал интересы востока Украины. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень трудно ", - сказал Бойко .

Сам Райнин заявил об амбициях идти на местные выборы и назвал новых однопартийцев "товарищами".

Пользователи сети активно комментируют новую должность политика.

"Оказывается Райнин как и Матюха был внедренным шпионом", "Может Райнин разведчик под прикрытием? А мы все шутим о кадровой политике Порошенко", "Упс! Какие ценные кадры. Просто мгновенно переобулся", - пишут они.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Как ранее сообщал "Апостроф", следователи центрального аппарата ГБР передали в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении бывшему президенту Украины Петру Порошенко .