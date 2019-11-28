RU  UA  EN

четверг, 28 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 ноября

08:31
Услышали странные звуки: Труба сделал интересное признание о прослушке в его кабинете
08:04
ГБР проводит обыски в доме известного украинского волонтера: первые подробности и видео
07:26
Трамп пошел на неожиданный шаг в НАТО из-за Украины: появились подробности
07:00
Орешки со сгущенкой - простой рецепт десерта из детства
06:57
Украина ввела санкции против оккупантов Крыма: кто попадет под "удар"

27 ноября

20:10
Обещали и не выполнили: у Зеленского сделали заявление по отмене коммуналки части украинцев
19:43
Зашквары - это нормально: Мендель высказалась про громкие скандалы со "слугами народа", видео
19:12
Мы хотим мира всем: сын Ротару отреагировал на скандал вокруг певицы
19:00
Почему мы набираем лишний вес? 5 главных ошибок питания, которые легко исправить
18:27
Кремль навязывает условия: озвучены итоги минских переговоров по Донбассу
18:02
Леся Никитюк похвасталась загорелым телом в откровенном бикини
17:54
В Украине назначена языковой омбудсмен: фото и биография чиновницы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Услышали странные звуки: Труба сделал интересное признание о прослушке в его кабинете

четверг, 28 ноября 2019, 08:31
переглянути новину українською

Глава ГБР Роман Труба считает, что записи прослушивания, сделанные в его кабинете, могут быть скомпилированы.

Как сообщает "Апостроф", в интервью LB.ua руководитель ведомства отметил, что прослушку в его кабинете вели свыше трех месяцев и к ней не причастен ни один из силовых органов страны.

"В вентиляционной системе был микрофон, подключенный с помощью проводов. И вся информация поступала в другое место – не в кабинете. Там находились другие устройства, которые проводили запись, передачу полученной информации", - отметил он.

По словам Трубы, выявить оборудование смогла его сотрудница, которая после включения вентиляции услышала странные звуки.

"Я как руководитель правоохранительного органа и мои работники не защищены. Это – угроза безопасности не только для меня (фамилия здесь не главное). Может ли руководитель любой правоохранительной структуры быть уверенным сегодня, что у него нет такой прослушки? Нет, не может", - сказал он.

Глава ГБР не стал раскрывать другие подробности инцидента, так как считает, что это может повредить следствию.

"Я могу четко сказать, что это прослушивание было незаконным. И это самый большой риск не только правоохранительной, но и в государственной системе. Потому что правоохранители не защищены. Мы понимаем, какие сегодня есть технологические возможности. Мы увидели это на деле в отношении так называемых "куриных лапок", недавно "Джокер" это всем показал", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", 17 августа в кабинете заместителя Генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской было найдено прослушивающее устройство.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Российский след" в украинской политике: кто такой помощник Зеленского Андрей Ермак

​Систему контроля за игорным бизнесом нельзя построить за две недели - Филипп Флемминк

Зеленский, зачем такие жертвы ради Путина?

С вещами на выход: кто займет место скандального "слуги" Яременко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: