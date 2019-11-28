Услышали странные звуки: Труба сделал интересное признание о прослушке в его кабинете

Глава ГБР Роман Труба считает, что записи прослушивания, сделанные в его кабинете, могут быть скомпилированы.

Как сообщает "Апостроф", в интервью LB.ua руководитель ведомства отметил, что прослушку в его кабинете вели свыше трех месяцев и к ней не причастен ни один из силовых органов страны.

"В вентиляционной системе был микрофон, подключенный с помощью проводов. И вся информация поступала в другое место – не в кабинете. Там находились другие устройства, которые проводили запись, передачу полученной информации", - отметил он.

По словам Трубы, выявить оборудование смогла его сотрудница, которая после включения вентиляции услышала странные звуки.

"Я как руководитель правоохранительного органа и мои работники не защищены. Это – угроза безопасности не только для меня (фамилия здесь не главное). Может ли руководитель любой правоохранительной структуры быть уверенным сегодня, что у него нет такой прослушки? Нет, не может", - сказал он.

Глава ГБР не стал раскрывать другие подробности инцидента, так как считает, что это может повредить следствию.

"Я могу четко сказать, что это прослушивание было незаконным. И это самый большой риск не только правоохранительной, но и в государственной системе. Потому что правоохранители не защищены. Мы понимаем, какие сегодня есть технологические возможности. Мы увидели это на деле в отношении так называемых "куриных лапок", недавно "Джокер" это всем показал", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", 17 августа в кабинете заместителя Генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской было найдено прослушивающее устройство.