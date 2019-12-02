В Украине готовятся изменить руководство топ-госпредприятий: что происходит

Кабинет министров заявил о планах поменять руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Также планируется смена руководства и других стратегических компаний.

Как заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель, в планах правительства обновить и их наблюдательные советы.

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", – сказал Оржель.

Также министр добавил, что нынешние руководители при желании получат возможность принять участие в новых конкурсах на эти должности.

Кроме того, планируется провести конкурс на должность главы "Энергоатома", президент которого Юрий Недашковский был уволен приказом Кабмина от 27 ноября.

"Новый руководитель "Энергоатома" будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом", – сказал Оржель.

Напомним, что в четверг, 28 ноября, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении.