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Готовы изменить Конституцию: у Зеленского сделали громкое заявление по переговорам в Париже

четверг, 05 декабря 2019, 14:31
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У команды президента Украины есть готовность провести конституционную реформу по итогам саммита в "нормандском формате".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Команда президента обещает ограничить изменения в Конституции вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО. По словам помощника президента Украины Андрея Ермака, это требование будет выполнено, поскольку предусмотрено минскими договоренностями.

"Украина готова выполнить положение "минских договоренностей", которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации речь не идет", - заявил он.

Ермак пояснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", - сказал помощник президента.

Ермак также выразил уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным не должен поднимать тему Крыма и газа, ведь основной вопрос - война на Донбассе.

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