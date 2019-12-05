Займутся оборонкой и Земельным кодексом: онлайн трансляция заседания Рады

В четверг, 5 декабря, Верховная Рада Украины проводит пленарное заседание, на котором рассмотрит оборонные закупки и изменения в Земельный кодекс.

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Народные депутаты во втором чтении рассмотрят проект Закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству.

Также будет обсуждаться законопроект о оборонных закупках.

Как ранее сообщал "Апостроф", 4 декабря депутаты Верховной Рады рассмотрели изменения в налоговый, земельный и трудовой кодексы. Также на повестке дня были вопросы медицины, рынка электроэнергии и многие другие.

Кроме того, 3 декабря Верховная Рада Украины провела пленарное заседание, в ходе которого в частности были подняты вопросы закона о ГБР и таможне.