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Настоящее мочилово: сети бурно обсуждают выступление Зеленского и топ-политиков у Шустера

суббота, 07 декабря 2019, 12:08
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В сети обсуждают очередную речь президента Украины Владимира Зеленского о ситуации на Донбассе.

Так, на слова главы государства в сети отреагировали неоднозначно.

В частности, люди обсуждают предстоящие переговоры в нормандском формате, которые должны состояться 9 декабря.

В сетях говорят, что глава государства не должен идти ни на какие компромиссы по поводу вооруженного конфликта на востоке Украины.

Напомним, что боевики так называемой ДНР спустя неделю после гибели передали украинской стороне тело 38-летнего подполковника, бойца спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова.

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