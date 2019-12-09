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Захватить и разделить: сети высмеяли заявление про "нормандскую встречу" и Украину главного шута Путина

понедельник, 09 декабря 2019, 21:10
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Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский рассмешил сеть странным заявлением о встрече "нормандской четверки" в Париже, 9 декабря.

Его он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня — нормандский саммит. Пусть Украина знает: если вопрос с ДНР и ЛНР не будет урегулирован по формуле Штайнмайера, его придется решать по формуле Молотова-Риббентропа", - написал он.

По его словам, формула Молотова-Риббентропа якобы предполагает, "окончательный раздел: европейцы входят во Львов, а мы (россияне, - прим. ред.) войдем в Киев и покончим там с анархией".

В сети высмеяли самонадеянное заявление Жириновского об Украине.

Ранее эксперты рассказали о главных вызовах для Украины на встрече в "нормандском формате", читайте в материале "Апострофа": Нет капитуляции: чего мы ждем от Зеленского в Париже.

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