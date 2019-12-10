Нависал над Зеленским: появилось громкое заявление о "союзнике" Кремля в украинской власти

Помощник президента Украины Андрей Ермак, которого называют главным контактером с представителями России по вопросам Донбасса, оказывал давление на украинского лидера даже на пресс-конференции по итогам нормандского саммита в Париже.

На этот момент обратил внимание в интервью "Апострофу" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, Зеленский во время встречи с журналистами выступал неплохо, однако чувствовалось давление, которое на него оказывает помощник главы государства Андрей Ермак.

"Сказывается громадное давление на него со стороны человека, которого я считаю не просто предателем, а сознательным агентом Москвы, работающим на Кремль – это Ермак. Даже во время пресс-конференции, которую после встречи в Елисейском дворце Зеленский давал для украинских СМИ, Ермак как всегда своей огромной тушей нависал над президентом. Я наблюдал за его мимикой и поведением – и отмечу, что он себя ощущал хозяином положения и покровительственно смотрел на Зеленского. Мол, все ли президент правильно говорит", - заметил российский политолог.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Украинцам надо бороться за Зеленского, но он окружен тремя предателями - Андрей Пионтковский