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Советник Авакова разоблачил "Джокера": в сети истерия

вторник, 10 декабря 2019, 22:07
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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал, кто может скрываться под обличьем пранкера под ником "Джокер", именем которого, как стало известно ранее, может представляться не один человек.

На своей странице в Facebook он показал переписку с пранкером, который сам открыл свое имя.

"Несколько слов об элементарных принципах гигиены при общении в мессенджерах и социальных сетях", - подписал фото переписки он.

Как видно из нее, пранкером под ником "Джокер", якобы оказался, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, которого несколько месяцев назад поймали на лжи относительно заявления об отставке его начальника Андрея Богдана.

В сети тут же стали обсуждать неожиданные детали о личности пранкера, который до последнего оставался инкогнито.

"Хотел развести, но не на того нарвался", "Кирилл забыл, что пишет со своего аккаунта?", "Те, кого уже разыграли, подумали: "Блин, а так можно было?"))" – написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее пранкер под ником "Джокер" показал переписку скандального киевского застройщика Максима Микитася с генеральным директором "Укрстроя" Олегом Майбородой.

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