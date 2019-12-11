Офис президента поймали на странной правке заявления по итогам переговоров в Париже

На официальном сайте Офиса президента Владимира Зеленского отредактировали документ, который был принят лидерами Украины, России, Франции и Германии по итогам саммита в "нормандском формате" в Париже.

Так, изменения касаются пункта, в котором говорится об "особом статусе" отдельных районов Донбасса.

Документ был опубликован в ночь с 9 на 10 декабря, изначально этот пункт был изложен в редакции, которая подразумевала, что стороны заинтересованы в выполнении «всех правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса)" ОРДЛО. Первоначальная версия сохранилась в кэше Google.

Позже текст был отредактирован. Теперь речь идет о "всех правовых аспектах особого порядка местного самоуправления (особого статуса)" ОРДЛО, конкретный закон об "особом статусе" больше не упоминается.

Народный депутат от партии "Слуги народа" Александр Качура позже пояснил, что текст коммюнике на сайте изменили на более корректный перевод.

"Мы обсуждали этот вопрос с коллегами, с Офисом президента. Я читал на английском языке этот текст и он соответствует данной редакции. Если дословно перевести, я даже общался со своим репетитором, он доктор филологических наук, он сказал, что последний перевод более точен. Хотя с научной точки зрения, он тоже неидеальный. Я не думаю, что что-то хотят скрыть, особенно в части изменений в Конституцию", - сказал он.

Нардеп заявил, что никаких особенностей для какого-либо из региона не будет и в результате децентрализации, которая должна завершиться в 2020 году, все ОТГ "получают ресурсы".

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики ДНР выдвинули наглый ультиматум Киеву по итогам "нормандского саммита" в Париже 9 декабря.