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Зеленский почтил память погибших при ликвидации аварии на ЧАЭС: фото

суббота, 14 декабря 2019, 12:45
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Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля", которые находятся в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава государства и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с Зеленским цветы возложили председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, что реальная героиня сериала "Чернобыль" Людмила Игнатенко, про судьбу которой рассказали на экране, поделилась своей историей.

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