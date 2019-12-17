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Окажется в одних руках: эксперты указали на опасный момент с децентрализацией в Украине

вторник, 17 декабря 2019, 11:39
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В Украине хотят внести изменения в Конституцию, которыми будет введена должность префектов. Опции такого института вызвали больше всего замечаний у специалистов, так как власть на местах может оказаться в одних руках.

Как заявил в интервью "Апострофу" юрист-конституционалист, бывший народный депутат Юрий Ключковский, префекты являются представителями государства по контролю и надзору за соблюдением Конституции и законов органами местного самоуправления.

"Префекты занимаются контролем и координацией органов местного самоуправления. А в законопроекте им предлагают предоставить право регулировать функциональные обязательства избранных на выборах органов местной власти. Это не соответствует мировой практике института префектов", - отметил он.

По словам Клюковского, влияние префектов на решения местных властей могут создать ситуацию, при которой президентская вертикаль получит неограниченную власть на местах. Эксперт подчеркнул, что именно глава государства назначает префектов.

В свою очередь бывший нардеп Леонид Емец считает, что изменения в Конституцию не проработаны и позволяют манипулировать документом. Так, среди прочего он отметил, что в законопроекте не указаны последствия превышения Конституционным судом сроков рассмотрения поданных на экспертизу актов.

"Возникает вопрос, а что будет если КСУ не успеет (дать оценку документу) в течение семи дней? Власть на месте будет продолжать осуществлять временно уполномоченный президента", - сказал он.

Емец добавил, что в таком случае, президентский законопроект может привести не к децентрализации, а "к чрезмерной концентрации власти в руках президента".

"Это предсказуемо не устраивает народных депутатов, особенно тех, кто прошел по мажоритарным округам. Поэтому документ могут не поддержать даже представители президентской фракции "Слуга народа", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Зима - префекты торжествуют: как Зеленский решил заняться децентрали­зацией

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