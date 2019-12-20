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Миллиарды ворованных денег: Луценко выдвинул громкое обвинение против экс-посла США

пятница, 20 декабря 2019, 22:57
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Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что экс-посол США Мари Йованович якобы препятствовала возвращению в Украину незаконно выведенных семи миллиардов долларов.

Об этом он заявил в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Луценко, окружение экс-президента Виктора Януковича вывело 7 миллиардов долларов в американский хедж-фонд Franklin Templeton. Поэтому украинским правоохранителям нужно было работать с официальными лицами США для возвращения этих денег.

"Йованович в своих показаниях в Конгрессе говорит дословно следующее: "Луценко обратился с просьбой организовать встречу с высопоставленными лицами США. Вы знаете, что для этого он должен подать информацию о теме, которую он хочет обсудить. Луценко должен был подать эту информацию легальному представителю ФБР при посольстве в Украине, но он никогда этого не делал". Так сказала Йованович, будучи под присягой. А вот у меня в руках письмо ГПУ, которая предоставила посольству США тему, по которой я хотел встретится. Тема эта - 7 миллиардов ворованных у Украины денег, которые находятся в одном из хедж-фондов США. Вот бланк, вот наша печатка и подпись моего заместителя. Между прочим, это значит ложь под присягой госпожи Йованович. Это также означает, что она заблокировала возможность расследования и возвращения в нашу, измученную коррупцией и войной, страну 7 миллиардов долларов", - заявил Луценко.

Экс-генпрокурор добавил, что Йованович, как представителю Демократической партии США было якобы невыгодно возвращение Украине указанных им 7 миллиардов долларов, поскольку хедж-фонд Franklin Templeton, на счета которого были выведены эти средства являются ключевыми инвесторами предвыборной кампании Демократической партии США. Он добавил, что организатором импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе был представитель Демократической партии и один из инвесторов фонда Franklin Templeton.

Как сообщал "Апостроф", ранее Юрия Луценко обвинили в коррупции конгрессмены США в ходе рассмотрения материалов к импичменту президента Дональда Трампа.

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