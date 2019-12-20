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Палач с погонами полковника: история сотрудника КГБ, пытавшего людей и переселявшего народы

пятница, 20 декабря 2019, 13:43
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Российские СМИ опубликовали досье на сотрудника КГБ Ефима Либенсона, который пытал людей и был причастен к массовму переселению народа.

Судя из его досье, в 1932 году он окончил коммунально-строительный институт в Сталинграде, после чего отправился работать в органы госбезопасности.

Основной задачей Либенсона стало выбивание нужных показаний из "голубых воротничков".

При Сталине Либенсона приговорили к расстрелу, но по итогу его приговорили к 10 годам лагерей. Спустя год пленум Верховного суда отменил приговор Королеву и отправил дело на новое расследование. В 1940 году он подписал обвинительное заключение.

В статье говорится, что Либенсон сблизился с будущим министром внутренних дел УССР Павлом Мешиком, и они вместе издевались над подследственными. Также его подозревают в переселении народов с их родных территорий.

Напомним, что во время Голодомора 1932-1933 годов Украина понесла наибольшие потери среди всех республик СССР.

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